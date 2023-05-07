Черноморец проиграл СК Днепр-1 в рамках 25-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Предматчевые опасения относительно главного арбитра оказались не напрасными. Поговаривают, что Дмитрий Панчишин и Евгений Красников – кумовья. Сегодня рефери откровенно пытался помочь команде известного функционера.

Днепр-1 дожал Черноморец – шедевр супербомбардира, цирк с пенальти, подвиг голкипера и безумный фейр-плей Довбика

На 63-й минуте Панчишин поставил в ворота Черноморца пенальти, которого не было даже близко. Довбик не забил, и арбитр дал команду перебить. Артем и со второй попытки не обыграл Паста. В конце концов именно форвард сборной Украины вырвал победу для СК Днепр-1.

Также следует отметить гол одесситов. Алефиренко в стиле Мбаппе выбежал под передачу Салюка и перекинул голкипера, далеко вышедшего из ворот.