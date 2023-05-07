Чорноморець програв СК Дніпро-1 в рамках 25 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Передматчеві побоювання щодо головного арбітра виявилися недаремними. Подейкують, що Дмитро Панчишин та Євген Красніков – куми. Сьогодні рефері відверто намагався допомогти команді відомого функціонера.

Дніпро-1 дотиснув Чорноморець – шедевр супербомбардира, цирк з пенальті, подвиг голкіпера і шалений фейр-плей Довбика

На 63-й хвилині Панчишин поставив у ворота Чорноморця пенальті, якого не було навіть близько. Довбик не забив, і арбітр дав команду перебити. Артем і з другої спроби не переграв Паста. Зрештою, саме форвард збірної України вирвав перемогу для СК Дніпро-1.

Також слід відзначити гол одеситів. Алефіренко у стилі Мбаппе вибіг під передачу Салюка й перекинув голкіпера, який задалеко вийшов із воріт.