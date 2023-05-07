"Панчишин является кумом Красникова? Это бред какой-то, я в шоке! Как такое может быть! Они дружат между собой, а комитет арбитров ставит его на матч, где его друг – руководитель СК Днепр-1.

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И это все знают, что они кумовья. Должна же быть справедливость. Комитет этики и честной игры должен обратить на это внимание", – заявил Матвеев в комментарии Vesti.ua.

К слову, матч Черноморец – СК Днепр-1, который рассудит Дмитрий Панчишин, состоится уже сегодня, 7 мая, начало в 13:00.

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