Претендент на чемпионство приехал в гости к симпатичной команде Григорчука без права на ошибку. Матч, как и онлайн-трансляция Черноморец – СК Днепр-1 на "Футбол 24", стартовал в 13:00. Горячее начало поединка. Одесситы традиционно были удобным соперником для спортклубовцев, проиграв все 3 матча в рамках УПЛ. Александр Пихаленок, который отмечался голом в каждой игре чемпионата Украины против Черноморца, дважды мог забивать в начале встречи. Похожие обыгрыши с Довбиком, Артем сбрасывает пяткой под удар, плеймейкер гостей стреляет. Заигрывается Черноморец в билдапе. В одном из эпизодов днепряне запрессинговали едва ли не во вратарской. Повезло, что Пихаленок пробивал под давлением.

Легенда Шахтера возмущен судьей на игру СК Днепр-1, который является кумом Красникова

За 20 минут у "моряков" лишь острый, но накрытый прострел с правого края и попытка Алефиренко накрыть голкипера. Рыбак очень хладнокровно включил режим дриблера у своих ворот. Рубчинский также сбрасывает назад под удар, но вторую подряд попытку Пихаленка блокируют. Днепряне уже не впервые выпрашивают пенальти за якобы игру рукой, Панчишин не решается назначить сомнительный 11-метровый. Моментами неплохо проходит Черноморец активный прессинг днепрян, которые пытаются зажимать на фланге. Однако использовать потенциальное численное преимущество не удается даже в средней трети поля, где захлебываются контратаки.

Если у одесситов видим выразительный акцент на правый фланг, где зажигают Зиги Бадибанга и Орест Кузык, то команда Кучера преимущественно атакует слева. Там переформатированного в защитника Назаренко и Минго активно поддерживают Пихаленок, Довбик и Рубчинский. Черноморец полностью стабилизировал ситуацию в обороне после 18 минуты. Днепр-1 большинство времени владеет мячом, но угрозы в позиционном наступлении не создает. Гости проснулись на 39-й. Минго Бланко забросил Назаренко на ход в штрафную, Довбик упустил прострел Александра, махнув мимо мяча.

Авагимян сначала пристрелялся, а в конце первого тайма оформил лишь второе на две команды попадание в створ ворот. Эффектный сейв Рыбака, Валеф мог такое и не вытащить. Если Черноморец не приглашает в свою штрафную, выходя через короткий пас от ворот, Днепр-1 почти не создает моментов. Ставка на игру через столба Довбика, который разбрасывает пасы вингерам и Пихаленку, может быть перспективной, но в первой половине ей не хватает эффективности.

Гуцуляк взрывается на правом фланге, накрывает защитника, проходит по лицевой, используя заслон Довбика, но Рубчинский после прострела Алексея не попадает. И тут Алефиренко, который весь матч был анонимом, забивает 8 гол за 9 матч! В стиле Мбаппе 23-летний форвард, который принадлежит Заре, забежал из центрального круга на правый фланг, обогнал всех защитников и перебросил Рыбака. Отмечаем и блестящий голевой заброс Салюка через все поле. Гости сравняли за каких-то 4 минуты. Гуцуляк сместился слева и забросил в штрафную, где Довбик прострелил, а Назаренко замкнул ближнюю штангу.

Довбик мог выводить вперед, классно поставив корпус после паса Пихаленка – Паст выручил. А дальше начался цирк. Судья назначил абсолютный левый 11-метровый, когда и фола не было даже близко, и сама ситуация скорее произошла перед штрафной. Довбик выдуманный пенальти не реализовал, но добил после сейва Паста. Судья Панчишин отменил гол, мол, голкипер полностью покинул линию ворот. Добивание Артема уже в правый угол также потянул голкипер. И снова обе ноги за линией ворот, но здесь уже судья перебивать не дал. Что ж, получилась своеобразная фейр-плей Довбика.

Лучший бомбардир УПЛ 2022/23 таки вырывает победу. На этот раз все легально. Пеглоу, который заменил Минго, подал угловой с левого фланга, Довбик опередил Брагару и расстрелял Паста. Артем еще и дубль ассистов мог делать, но Пидлепенец прямолинейно пробил в защитника, упустив момент при ситуации 2 в 2. СК Днепр-1 продолжает держать Шахтер на расстоянии 2 очков. Черноморец снова чередует победы с поражениями, оставаясь на 11 месте.