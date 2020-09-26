Экс-форвард сборной Египта, Тоттенхэма, Аякса и ряда других клубов Ахмед Мидо прокомментировал высказывания Лионеля Месси об уходе из Барселоны Луиса Суареса.

"Я хотел бы увидеть реакцию Кумана на слова Месси о Суаресе. Куман просто уничтожил меня и настаивал на том, чтобы я покинул Аякс, когда выразил свое честное мнение о команде, несмотря на то, что мне было всего 18 лет.

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Конечно, я не сравниваю себя с Месси, но эта ситуация подтвердит много вещей, которые мне хотелось доказать впоследствии", – написал Мидо на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, лидер Барселоны Лионель Месси накануне опубликовал в одной из социальных сетей щемящий пост в адрес уже бывшего одноклубника Луиса Суареса. Аргентинца возмутило то, как руководство "блаугранас" поступило с уругвайцем.

Отметим, Куман, тренировавший Мидо в Аяксе, сначала настоял на том, чтобы египтянина отправили в аренду в Сельту, а после – продали в Марсель.

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