Екс-форвард збірної Єгипту, Тоттенхема, Аякса та низки інших клубів Ахмед Мідо прокоментував висловлювання Ліонеля Мессі про відхід з Барселони Луїса Суареса.

"Я хотів би побачити реакцію Кумана на слова Мессі про Суареса. Куман просто знищив мене і наполягав на тому, аби я покинув Аякс, коли публічно висловив свою чесну думку про команду, незважаючи на те що мені було всього 18 років.

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Звичайно, я не порівнюю себе з Мессі, але ця ситуація підтвердить багато речей, які мені хотілося довести згодом", – написав Мідо на власній сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, лідер Барселони Ліонель Мессі напередодні опублікував у одній з соціальних мереж щемливий пост на адресу вже колишнього одноклубника Луїса Суареса. Аргентинця обурило те, як керівництво "блаугранас" вчинило з уругвайцем.

Зазначимо, Куман, який тренував Мідо в Аяксі, спершу наполіг на тому, щоб єгиптянина відправили в оренду в Сельту, а згодом продали у Марсель.

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