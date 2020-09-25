Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар отреагировал на щемящий пост лидера Барселоны Лионеля Месси в адрес уже бывшего одноклубника Луиса Суареса. Аргентинца возмутило то, как руководство "блаугранас" повело себя с уругвайцем.

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"Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали таким образом. Но меня уже ничего не удивляет", – написал Месси на своей странице в социальной сети Instagram.

"Невероятно, как они ведут дела", – подытожил высказывания Месси Неймар.

Напомним, Суарес накануне со слёзамы на глазах покинул Барселону, в которой провел шесть последних лет. В футболке "сине-гранатовых" он сыграл 283 матча во всех турнирах, где забил 198 мячей и отдал 109 результативных передач. С каталонцами Луис завоевал 13 титулов.

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