"Я уже догадывался (об уходе Суареса – прим.), но сегодня зашел в раздевалку и окончательно в этом убедился. Будет очень сложно больше не проводить с тобой время как на поле, так и за его пределами. Мы будем очень скучать по тебе. Прошло много лет, совместных обедов, ужинов... Это никогда не забудется.

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Будет странно видеть тебя в другой футболке. Ты один из важнейших игроков в истории клуба, добившийся значительных достижений как в клубе, так и индивидуально. Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали таким образом. Но правда в том, что на данный момент меня уже ничего не удивляет. Я желаю тебе всего наилучшего в этом новом испытании. Я очень тебя люблю. До скорой встречи, мой друг", – написал Месси на своей странице в социальной сети Instagram.

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