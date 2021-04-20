Футбол помирає без радикальних змін

Основна причина створення сконтроверсійного турніру – величезні збитки у часи пандемії, зазначає Флорентіно. Мовляв, лише його Мадрид не дорахувався 400 мільйонів євро за останні два сезони. Зволікання УЄФА з реформою єврокубків (оновлена ЛЧ стартує лише через 3 роки), начебто також підштовхнуло "бланкос" та Ко до революційних змін. "Наше першочергове завдання – врятувати футбол. Ми повинні стартувати якомога швидше. Не розумію, чому УЄФА та ФІФА так сильно розсердились. Коли я говорю про порятунок гри – це порятунок усіх. Вони презентували формат, який ніхто не розуміє. Навіщо чекати до 2024-го? Футбол не протягне стільки. Це абсурд. Топ-клуби втратили вже 5 мільярдів євро. Ми заклали у поточний бюджет 800 мільйонів, але сподіваємось отримати хоча б 600".

Майже "відкритий" турнір

Суперліга прийматиме нових учасників за спортивним принципом, попри те що 15 з 20-ти клубів отримають статус постійних членів. "Дивуюсь, коли деякі функціонери розповідають про закриті змагання для обраних. Адже футбол належить усім. Майбутнє ЛЧ та інших турнірів? Звісно, що їм треба продовжувати або ж створювати альтернативні ліги. Чимало країн розглядають можливість об'єднання, наприклад, Бенілюкс чи скандинави. Зрозумійте, клуби намагаються знайти рішення у критичній ситуації, інакше – усі помруть. Багато хто хотів би приєднатися до нас. Чому б їм не заснувати схожий турнір...?

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"La UEFA presenta un FORMATO de CHAMPIONS que NADIE ENTIENDE para empezar en 2024... Y en 2024 'ESTAMOS MUERTOS' "



FLORENTINO PÉREZ estuvo en directo en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/XzQ7W4DCYR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 20, 2021

Фактор "нецікавих" матчів, "навернення" молоді

Суттєве збільшення кількості топових поєдинків – головне завдання Суперліги. Перес бідкається, що футбол втрачає популярність серед молоді. "Ми стараємося, передусім, для них. Потрібно відірвати їх від планшетів. Слід проаналізувати, чому люди у віці від 16 до 24 років більше не цікавляться футболом. Лише невелика кількість матчів привертає увагу через інтерес до інших платформ. Чим більше з'явиться якісних протистоянь, тим швидше зростатиме футбольна аудиторія. Ліга чемпіонів є привабливою починаючи з чвертьфіналу. Наші поєдинки зі скромними клубами вже нікого не вражають.

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Умовна вивіска Барселона – Манчестер Юнайтед – значно цікавіша, ніж зустріч того ж МЮ з аутсайдерами. Ми маємо велику армію уболівальників по всьому світу. Як гадаєте, чого вони хочуть? Суперліга, на відміну від інших турнірів, дозволяє заробляти. Іноді ми не можемо порозумітися з внуками чи політиками, вони – нове покоління, і нам потрібно докласти максимум зусиль, аби почути їх. Якщо молодь вважає, що 90 хвилин – це багато, можливо, доведеться скорочувати час гри... Футбол повинен розвиватися. Варто адаптуватися до нинішніх реалій життя. Зара усі ми перебуваємо в руїнах".

Війна з УЄФА, ФІФА та рештою клубів

Пересу та іншим "бунтівникам" офіційно пригрозили виключенням з єврокубків, ба більше, ФІФА начебто не допускатиме гравців Суперліги до виступів за національні збірні. Однак Флорентіно взагалі не боїться можливих санкцій. "Будь-які реформи неодмінно викликають спротив, нереально усім догодити. Так сталося з Бернабеу, але зрештою він переписав історію футболу. Чому це потрібно зробити? Регулярні матчі між грандами – це висока конкурентоспроможність, значно ширша аудиторія, більше ресурсів. Турнір багатіїв? Я не є власником Реала, ми – футбольний клуб, і робимо це, щоб врятувати гру в критичний момент.

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Ми спробуємо запуститись якомога раніше. Хочемо поговорити з УЄФА та ФІФА. Якщо доведеться зачекати рік, окей. Ми готові, але за наявності конструктивного діалогу. Погрози? Футболісти можуть бути спокійними. Їх ніхто не каратиме, цього ніколи не станеться. Монополісти з УЄФА повинні бути прозорими. Вони не володіють хорошим іміджем... Я не хочу згадувати тих речей, які трапилися в УЄФА. Монополії закінчилися. Ми намагаємося донести, що футбол ось-ось збанкрутує. Вони не зможуть викинути нас з ЛЧ, Ла Ліги та інших турнірів, гарантую. Баскетбольна Євроліга і наша ABC чудово співіснують, хіба ні?"

Жорстка заява Чеферіна, майбутнє ПСЖ та Баварії

Найбільше від УЄФА дісталося босу Ювентуса Андреа Аньєллі. Перес вважає, що Чеферін перетнув межу. "Президент УЄФА не має жодного права ображати людей, як у випадку з Аньєллі. Це неприпустимо на теренах демократичної Європи. УЄФА повинен змінюватися. Нам не потрібен президент, який ображає. Ми вимагаємо прозорості.

ПСЖ та обидва німецькі клуби наразі не отримали запрошення. За чутками, ми збираємося покінчити з національними лігами... Це ж треба вигадати таку нісенітницю! Хто б наважився знищити АПЛ, турнір з неймовірною історією? З іншого боку, ми не можемо запросити 50 команд. Лише регулярні матчі між цими 15-ма клубам гарантують стабільно високі доходи. Звісно, умовні Рома або Наполі теж отримають право долучитись. Зараз об'єднались представники трьох країн, поки що ми не вирішили, якими критеріями прийому будемо керуватись у майбутньому".

Перемовини з Лапортою

Взаємовигідний союз вічних антагоністів був невідворотнім у часи пандемії. Флорентіно наголосив, що Барса потрапила у делікатну економічну ситуацію, тому Суперліга – єдиний шлях до порятунку каталонців. "Було нескладно переконати Лапорту. Коли спілкуєшся з відповідальними людьми, дороги назад вже немає. Він розуміє, що Суперліга – це майбутнє Барси. Цей турнір врятує усіх від неминучого краху. Я не тримаюсь за свою посаду, готовий завтра ж передати керівництво Лапорті".

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