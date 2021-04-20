Фанатам мадридців точно не варто розраховувати на повернення нападника Ювентуса.

Неймар зароблятиме менше за Роналду – відомі умови нового контракту зірки ПСЖ

"Кріштіану не повернеться в Реал. Це не має жодного сенсу, у нього контракт з Ювентусом", – відрубав Перес у інтерв'ю El Chiringuito TV.

Нагадаємо, влітку 2018 року Реал продав Роналду Ювентусу за суму у понад 100 млн євро. Поточний сезон склався для туринців провально, тому преса почала активно говорити про відхід зірки. Контракт Кріша з "б'янконері" розрахований до літа 2022-го.

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