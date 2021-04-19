Європейській Суперлізі – бути, але конфлікт між організаторами турніру та УЄФА лише набирає обертів і ризикує перетворитися на справжню війну.

Дванадцять топ-клубів офіційно оголосили про старт нового турніру – Європейської Суперліги, до якої увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, Ман Юнайтед, Арсенал, Тоттенхем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан). Змагання планують розпочати вже в поточному році, що приголомшило футбольну Європу.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі

Рішення створити Суперлігу прогнозовано викликало обурення в УЄФА та у всієї футбольної спільноти – проти турніру повстали навіть непримиренні суперники (зокрема, фанати тих же Манчестер Юнайтед та Ліверпуля). Особливо невдоволеним був очільник футбольної Європи – Александер Чеферін, який нещадно розкритикував клуби-ініціатори нововведення. Словенець не особливо добирав слів на адресу керівників європейських грандів, які, по суті, кинули виклик всьому футбольному світу. Цікаво, що буквально наступного дня після оголошення про створення Суперліги Європейський футбольний союз затвердив реформу Ліги чемпіонів та інших єврокубків.

Гарячі цитати президента УЄФА свідчать, що війна у європейському футболі лише розпочинається, а попереду будуть санкції та низка судових позовів.

"Усі футболісти, які візьмуть участь у Європейській Суперлізі, будуть відсторонені від матчів своїх національних збірних та не зможуть виступати на чемпіонатах світу і Європи. Не можу сказати, коли саме це станеться, але ми працюємо з юристами, щоб запровадити ці санкції якомога швидше", – (якщо ФІФА та УЄФА все ж наважаться на такий крок, то Україна ризикує втратити Андрія Луніна і Олександра Зінченка, адже Манчестер Сіті та Реал увійшли до лав засновників Суперліги – прим. "Футбол 24").

"Суперліга – це лише бізнес. Там не думатимуть про розвиток футболу. Їх не цікавить гра та рахунок на табло, цікавлять лише гроші. В УЄФА інші цінності, тому ми не збираємося це дозволяти".

"Ми підготували оновлену Лігу чемпіонів – сучасну та привабливу. Кожна команда, яка кваліфікується туди, матиме шанс на перемогу в турнірі".

"Ліга чемпіонів буде привабливою навіть без цих 12-ти клубів – поки не хочу називати їх "брудною дюжиною". В Європі є чимало хороших команд. Це не проблема. ЛЧ продовжить своє існування".

"Андреа Аньєллі? Я ніколи не бачив людину, яка б так багато брехала. Він найбільше мене підвів та розчарував. Ще в суботу він запевняв мене, що Суперліга – це тільки чутки. Обіцяв перетелефонувати через годину і вимкнув телефон. Я такого в своєму житті ще не бачив".

"Ініціатори створення Суперліги – Перес та Аньєллі. Вони могли б поговорити з нами перед тим, як робити офіційну заяву. Це елементарна жадібність та егоїзм, нічого більше. Я розумію, що їхні клуби серйозно постраждали від пандемії, але ідея Суперліги зародилася значно раніше, ніж COVID. Ми були готові їм допомогти".

"Я щиро вдячний клубам із Німеччини та Франції, які протистояли цій спокусі. На щастя, корупція поглинула не всіх".

"Турніри під егідою УЄФА відкриті – всі чітко розуміють, як туди потрапити. У цій Суперлізі нічого не ясно. Ці змагання просто не можна порівнювати. Я зустрінуся з представниками Єврокомісії. Але їхня думка очевидна – вони ніколи не підтримають будь який закритий футбол".

"Я не збираюся приділяти велику увагу якимось прес-релізам фантомної організації. Давайте спершу подивимося, що вони зроблять".

"Ми не спілкувалися з так званою Суперлігою. Вони лише прислали в УЄФА документ з приміткою "Терміново". Він підписаний невідомо ким. Напевне, суперперсона".

"На мій погляд, ця ідея – цинічний плювок обличчя усім поціновувачам футболу".

"Футбол – для вболівальників, а не для власників бог знає звідки. І не для прибутку. Буде великий крок для футболу і суспільства, якщо якийсь клуб вийде і скаже: "Ми припустилися помилки, ми поважаємо вболівальників". Не розумію, як можна бачити, що всі ваші вболівальники протестують – а вам все одно".

"Напевне, ми були занадто наївними і не підозрювали, що поруч з нами є змії. Тепер всі про все дізналися".

"Я в жодному разі не хочу сказати, що для цих клубів немає шляху назад. Але вони обрали неправильний спосіб дій. Я не хочу, щоб нас вмовляли прийняти їх назад, але хочу, що нас поважали".

"З одного боку, мене розізлила ця ситуація. Але водночас я задоволений. Тепер всі знають, хто є хто".

"Це жадібний проект, який міг би вбити футбол назавжди. Міг би, але цього не станеться".

"Нас підтримав президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та інші. Я вдячний усім, хто підтримав УЄФА і футбол в цілому. Ми не дозволимо нікому вкрасти футбол".

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