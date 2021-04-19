Виконком УЄФА після двох років консультацій офіційно затвердив оновлений формат єврокубків. Зміни стосуються Ліги чемпіонів, Ліги Європи та новоствореної Ліги конференцій, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Ліга чемпіонів

Кількість учасників ЛЧ збільшиться з 32-х до 36-ти. Головні зміни торкнуться групового етапу. Замість нього всі учасники гратимуть в єдиній лізі. Раніше кожна команда проводила 6 матчів проти трьох команд (вдома і на виїзді), а тепер кожен клуб зіграє на загальному етапі мінімум десять матчів проти десяти суперників (5 вдома, 5 у гостях).

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Вісім найкращих команд загального етапу вийдуть в 1/8 фіналу. Ті, хто посяде місця з 9-го по 24-те, проведуть спарені стикові матчі за право приєднатися в 1/8 фіналу до 8-ми найсильніших.

Ліга чемпіонів залишиться відкритою. Команди, як і раніше, будуть потрапляти в неї за підсумками виступів у внутрішніх змаганнях. Також УЄФА вказує, що одне з додаткових місць в ЛЧ отримає клуб, який фінішує третім в чемпіонаті асоціації, що посідає п'ятий рядок в рейтингу національних асоціацій УЄФА (наразі нею є Франція). Ще одну путівку отримає національний чемпіон, який кваліфікується за так званим Шляхом чемпіонів. Тобто кількість таких путівок збільшиться з чотирьох до п'яти.

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Два місця призначені для клубів з найвищим клубним коефіцієнтом за останні п'ять років, які не вийшли в загальний етап Ліги чемпіонів, але пробилися або в кваліфікацію Ліги чемпіонів, або в Лігу Європи, або в Лігу конференцій.

Ліга Європи та Ліга конференцій

Схожим чином зміниться формат і Ліги Європи УЄФА (8 матчів на загальному етапі) і Ліги конференцій УЄФА (6 матчів на загальному етапі). За підсумками подальших дискусій і домовленостей, кількість учасників загальних етапу двох цих турнірів також може збільшитися до 36-ти.

Всі матчі єврокубків аж до фіналу як і раніше, будуть проводитися в середині тижня.

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