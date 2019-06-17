Мхитарян пришел в гости к мальчику, больному раком – поступок дня

Полузащитник Арсенала Генрих Мхитарян осуществил мечту 11-летнего мальчика, который лечится от страшной болезни.

Экс-полузащитник Металлурга Донецк и Шахтера Генрих Мхитарян пришел в гости к парню по имени Эдуард. Ему 11 лет и он уже больше года болеет раком.

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По словам парня, он раньше занимался футболом, из-за чего частенько пропускал занятия в школе. Эдуард был голкипером команды Мира, но болезнь заставила забыть о спорте. Впрочем, юноша все еще надеется, что однажды вернется на футбольное поле.

Мхитарян сыграл с парнем в футбол на приставке, подарил ему свою футболку и пообещал однажды встретиться с ним уже на футбольном поле.

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