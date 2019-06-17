Мхітарян завітав у гості до хлопчика, хворого на рак – вчинок дня

Півзахисник Арсенала Генріх Мхітарян здійснив мрію 11-річного хлопчика, який лікується від страшної хвороби.

Екс-півзахисник Металурга Донецьк та Шахтаря Генріх Мхітарян завітав у гості до хлопця на ім'я Едуард. Йому 11 років і він вже більше року хворіє на рак.

Воротар Динамо та інші гравці збірної України U-20 подарували фанатам свої квитки на фінал ЧС-2019 – красивий жест

За словами хлопця, він раніше займався футболом, через що частенько пропускав заняття у школі. Едуард був голкіпером команди Міра, але хвороба змусила забути про спорт. Втім, юнак все ще сподівається, що одного разу повернеться на футбольне поле.

Мхітарян зіграв з хлопцем у футбол на приставці, подарував йому свою футболку та пообіцяв одного разу зустрітись з ним вже на футбольному полі.

Зозуля отримав персональне прохання від фанатів Альбасете – вони влаштували команді овацію попри невихід в Прімеру