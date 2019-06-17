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Вратарь Динамо и другие игроки сборной Украины U-20 подарили фанатам свои билеты на финал ЧМ-2019 – красивый жест

10:32 105 Читати українською
Вратарь Динамо и другие игроки сборной Украины U-20 подарили фанатам свои билеты на финал ЧМ-2019 – красивый жест
Чемпионы мира / Getty Images

Новоиспеченные чемпионы мира U-20 не только замечательные футболисты, но и щедрые и отзывчивые люди.

Интересной историей поделился на своей странице в Фейсбуке блогер Михаил Смоловой.

Игроки сборной Украины U-20 получили звание мастеров спорта международного класса за победу на ЧМ-2019

По его словам, игроки нашей молодежки охотно поделились с фанатами билетами, которые им выдали представители ФИФА. Все организовал голкипер Украины U-20 и киевского Динамо Владислав Кучерук – он собрал все тикеты партнеров и передал их группе украинских болельщиков, которые приехали в Польшу, чтобы поддержать наших сборников.

Сборная Украины U-20 прибыла в Киев после победы на чемпионате мира

Фанаты сполна отблагодарили команду – в течение всего финала "сине-желтых" гнали тысячи голосов украинских любителей футбола, которые также причастны к этому историческому триумфу.

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Сборная Украины футбольные фанаты Владислав Кучерук Владислав Кучерук Украина U-20 Украина U-20
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