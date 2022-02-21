Полузащитник "волков" Генрих Мхитарян может попробовать свои силы в чемпионате страны-агрессора.

Бывший игрок Шахтера может оказаться в московском Динамо, сообщает Football Italia .

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Российский клуб рассматривает вариант подписания армянина летом, когда у него завершится контракт с Ромой. Пока стороны очень далеки от продолжения. Кроме Динамо, к Мхитаряну проявляет интерес еще одна команда, имя которой не называется.

Добавим, что в текущем сезоне Генрих провел 31 матч, оформив три гола и семь ассистов.

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