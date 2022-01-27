Армянин летом может стать свободным агентом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Рома перевела "жертву Украины" из Чемпионшипа в Астон Виллу

Действующий контракт Мхитаряна с Ромой истекает, а переговоры о новом еще даже не начинались. Руководство клуба довольно игрой экс-звезды Шахтера, но есть сомнения в длительном сотрудничестве с хавбеком. Недавно Генриху исполнилось 33 года, и он получает довольно солидную зарплату – 3 млн евро за сезон.

Добавим, что в текущем сезоне Мхитарян провел 28 матчей, оформив 3 гола и 7 ассистов.

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