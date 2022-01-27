Мхитарян летом может стать свободным агентом – Рома сомневается из-за возраста и большой зарплаты экс-звезды Шахтера
21:04 - Читати українською
Будущее полузащитника Генриха Мхитаряна на Стадио Олимпико покрыто туманом.
Армянин летом может стать свободным агентом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Действующий контракт Мхитаряна с Ромой истекает, а переговоры о новом еще даже не начинались. Руководство клуба довольно игрой экс-звезды Шахтера, но есть сомнения в длительном сотрудничестве с хавбеком. Недавно Генриху исполнилось 33 года, и он получает довольно солидную зарплату – 3 млн евро за сезон.
Добавим, что в текущем сезоне Мхитарян провел 28 матчей, оформив 3 гола и 7 ассистов.
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