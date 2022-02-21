Півзахисник "вовків" Генріх Мхітарян може спробувати свої сили у чемпіонаті країни-агресорки.

Колишній гравець Шахтаря може опинитись у московському Динамо, інформує Football Italia.

Мхітарян влітку може стати вільним агентом – Рома сумнівається через вік і велику зарплатню екс-зірки Шахтаря

Російський клуб розглядає варіант підписання вірменина влітку, коли у нього завершиться контракт із Ромою. Наразі сторони дуже далекі від продовження. Окрім Динамо, до Мхітаряна проявляє інтерес ще одна команда, ім'я якої не називається.

Додамо, що поточного сезону Генріх провів 31 матч, оформивши три голи і сім асистів.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ