Международный кубок чемпионов: Боруссия Д уступила Бенфике в серии пенальти

Дортмундская Боруссия не смогла переиграть Бенфику в рамках Международного кубка чемпионов. Отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Матч Боруссия Д – Бенфика начался в 3:00 по киевскому времени.

В первом тайме преимущество полностью было на стороне немецкого клуба, и до свистка на перерыв Боруссия уже вела в счете 2:0. Дублем отметился полузащитник дортмундцев Максимилиан Филипп.

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Во втором тайме Бенфика сумела сравнять счет и перевести игру в серию послематчевых пенальти, где сильнее был именно португальский клуб.

Международный кубок чемпионов

Боруссия Д – Бенфика – 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Филипп, 20, 22 – Алмейда, 51, Семеду, 69

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