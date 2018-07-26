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Манчестер Сити с Зинченко проиграл Ливерпулю в матче Международного кубка чемпионов

08:20 77 Читати українською
Манчестер Сити с Зинченко проиграл Ливерпулю в матче Международного кубка чемпионов
Манчестер Сити – Ливерпуль: обзор матча / фото ФК Ливерпуль

Ливерпуль победил Манчестер Сити в матче Международного кубка чемпионов. Отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Ливерпуль уже в компенсированное арбитром время сумел забить победный гол в ворота Манчестер Сити в матче Международного кубка чемпионов.

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На гол Лероя Сане, который открыл счет, своими результативными действиями ответили Салах и Мане, который реализовал пенальти.

Поединок проходил в США и стартовал в 03:00 по киевскому времени. К слову, в основном составе Манчестер Сити вышел Александр Зинченко. Украинец действовал на позиции центрального полузащитника и провел на поле 64 минуты. Напомним, в последнее время активно звучит информация о возможном уходе Зинченко из Манчестер Сити.

К слову, это уже второе поражение команды Гвардиолы на турнире. В предыдущем матче Манчестер Сити проиграл Боруссии Д.

Международный кубок чемпионов

Манчестер Сити – Ливерпуль – 1:2

Голы: Сане, 57 – Салах, 63, Мане, 90+4

Товарищеские матчи

Манчестер Сити - Ливерпуль: Четверг 26 июля 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
1 : 2
Ливерпуль
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Теги
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