Міжнародний Кубок чемпіонів: все, що потрібно знати про супертурнір для грандів

Стартує найцікавіший клубний турнір міжсезоння. "Футбол 24" пропонує ближче познайомитися з його формулою, учасниками та останніми новинами.

Ігрове затишшя після чемпіонату світу продовжується, але вже завтра стартує турнір, який має стати прикрасою літнього міжсезоння. Мова йде про Міжнародний Кубок чемпіонів, в рамках якого вже шостий рік поспіль між собою змагатимуться найсильніші клуби Європи. І нехай усі ці матчі матимуть товариський статус, проте за першу половину літа в європейських топ-клубах відбулося аж забагато дуже цікавих змін, які, безумовно, додадуть глядацького інтересу цьому турніру.

Міжнародний Кубок чемпіонів розвивається з року в рік. У 2013-му за перемогу змагалися 8 клубів, а матчі проходили лише в двох країнах (США та Іспанія). Тепер турнір проходитиме одразу в 22-х містах 11 країн світу (9 європейських країн, США та Сингапур), а змагатимуться в ньому вже 18 іменитих колективів. Серйозний ріст, чи не так?

Найбільше представництво у Міжнародному Кубку чемпіонів прогнозовано отримала англійська Прем’єр-ліга – 6 клубів (Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Тоттенхем). Від Італії за перемогу позмагаються 4 команди: Інтер, Ювентус, Мілан та Рома. Іспанська Ла Ліга мала бути також представлена чотирма колективами, але в підсумку Севілья відмовилася від участі в турнірі та була замінена на французький Ліон, внаслідок чого кількість іспанських учасників зменшилася до трьох: Атлетіко, Барселона та Реал. По два представники делегують на турнір Німеччина та Франція (Баварія, Борусія Дортмунд, ПСЖ та вже вказаний вище Ліон), а єдиним представником Португалії стане Бенфіка.

Цього року команди вперше в історії турніру не будуть розділені на групи та дивізіони. Кожен з 18 клубів зіграє 3 матчі (жеребкування та розклад були складені заздалегідь), а переможцем Кубка стане команда, яка в загальній турнірній таблиці займе найвище місце. Відверто кажучи, не найсправедливіший варіант, адже після трьох турів результат навряд чи можна вважати об’єктивним, проте не слід все ж забувати про товариський статус турніру.

У будь-якому випадку одна з команд має стати переможцем Кубка, отже, необхідно розуміти, як він визначатиметься, якщо одразу кілька команд здобудуть однакову кількість очок.

Спочатку рахуватимуться очки, здобуті в особистих зустрічах, потім різниця забитих та пропущених, а згодом – кількість забитих голів. Якщо і це не допоможе визначити переможця, далі рахуватимуться кількість очок проти спільних опонентів, після чого справа перейде до підрахунку карток різного ґатунку та кількості фолів. Зрозуміло, що в більш вигідному становищі буде команда, що фолитиме на турнірі якомога рідше. Доведено Японією на ЧС-2018.

Перший матч Кубка розпочнеться у Чикаго рано вранці за Києвом 20 липня (Манчестер Сіті – Борусія Дортмунд), а завершиться турнір 12 серпня у Мадриді матчем місцевого Атлетіко з міланським Інтером. За цей час вболівальники матимуть змогу побачити багато цікавих протистоянь між найтитулованішими клубами Старого світу.

До початку сезону в європейських топ-лігах ще досить багато часу, але велика частина клубів-учасників Міжнародного Кубка чемпіонів значно оновилася, а деякі навіть повністю змінили своє обличчя. Пропонуємо переглянути, як змінилися топ-команди Європи, та хто матиме шанс дебютувати за свої нові клуби вже на цьому турнірі.

Розпочнемо з клубів АПЛ. Два лондонські гранди (Челсі та Арсенал) провалили минулий сезон, наслідком чого стали зміни на тренерському містку обох клубів. Якщо для Челсі епохи Абрамовича ситуація з постійною зміною тренерів стала вже звичною, то відхід легендарного Арсена Венгера з Арсеналу після стількох років головування "канонірами" був сприйнятий не інакше, як очікуваний та шоковий водночас. Дуже цікаво, чи зможе Унаї Емері підняти Арсенал на звичний високий рівень, та не менш цікаво те, як Мауріціо Саррі проявить себе за межами Італії, і чи вдасться йому перетворити Челсі в яскраву атакувальну команду на кшталт Наполі.

"Каноніри" влітку вже встигли укріпити свій склад голкіпером леверкузенського Байєра та збірної Німеччини – Берндом Лено, досвідченими захисниками – Сократісом та Ліхтштайнером. Також слід виділити й трансфер опорного хавбека Сампдорії та збірної Уругваю – Лукаса Торрейри. "Аристократи" поки обмежились одним гучним придбанням – Саррі прихопив з собою із Неаполя центрального хавбека збірної Італії – Жоржінью. Цікаво, що 1 серпня в рамках Міжнародного Кубка чемпіонів Арсенал та Челсі зіграють між собою. Окрім очної дуелі, "каноніри" ще зіграють з Атлетіко та ПСЖ, а підопічні Мауріціо Саррі зустрінуться з Інтером та Ліоном.

Аліссон Бекер – новий страж воріт Ліверпуля

Фіналіст минулого розіграшу Ліги чемпіонів Ліверпуль вже встиг суттєво посилитися у міжсезоння. Мерсисайдці зміцнили середню лінію дорогими трансферами Фабінью з Монако (45 млн євро) та Набі Кейта з РБ Лейпциг (60 млн євро), а буквально кілька днів тому футболістом Ліверпуля став тепер вже екс-вінгер Сток Сіті – Джердан Шакірі, який дістався Юргену Клоппу за "символічні" 14,7 млн євро.

Окрім гравців середини поля та атаки, "червоні" вже офіційно оголосили про придбання нового голкіпера. Ним став не хто-небудь, а сам Аліссон – відкриття минулого сезону Серії А у складі Роми та основний голкіпер збірної Бразилії. Трансфер став найдорожчим серед воротарів за всю історію, його сума склала близько 72,5 мільйонів євро. Повертаючись до турніру, в його рамках Клоппу доведеться протистояти своєму колишньому клубу – дортмундській Борусії. Окрім цього "червоні" зіграють з двома Манчестерами – Сіті та Юнайтед.

Аліссон офіційно перейшов у Ліверпуль

Обидва манчестерські клуби на трансферному ринку ведуть себе трохи скромніше за Ліверпуль, але в обох вже також є гучні та недешеві придбання. Хоча за мірками сучасного футболу стає дедалі важче сказати, що таке дорого, а що ні. Пеп Гвардіола нарешті отримав у своє розпорядження Ріяда Мареза, талантом якого іспанський наставник "містян" начебто захоплюється вже не перший сезон, а сам Марез нарешті звільнився з "закладу суворого режиму" під назвою Лестер, та здійснив свою мрію, перебравшись до лав топ-клубу. Ціна питання – 67,8 мільйонів євро.

Фред продовжить кар'єру у Манчестер Юнайтед

Юнайтед провели два скромних трансфери (правий бек Далот з Порту та атакувальний хав Перейра з Валенсії), на фоні яких виділяється перехід Фреда з донецького Шахтаря, на який керівництво "червоних дияволів" не пошкодувало майже 60 мільйонів євро. Цікаво буде подивитися на те, як бразильський півзахисник проявить себе в абсолютно нових умовах та на зовсім іншому рівні.

"Містяни" в рамках Кубка зустрінуться з Борусією, Ліверпулем та Баварією, підопічні ж Моурінью також зіграють з Ліверпулем, а от закордонними суперниками манкуніанців стануть Мілан та Реал.

Якщо говорити про Тоттенхем, то "шпори" на трансферному ринку поки що мовчать, але найголовнішим досягненням клубу є те, що, вірогідно, у складі залишаться усі лідери клубу на чолі з Деле Аллі та Кейном. Команда Маурісіо Почеттіно на турнірі зіграє проти Роми, Барселони та Мілана.

Відтепер Кріштіану Роналду захищатиме кольори туринського Ювентуса

Стосовно клубів італійської Серії А, то активніше за інших на трансферному ринку попрацювали Ювентус, Інтер та Рома. І вже на цьому турнірі в нас також буде шанс подивитися на них в дії. Туринський гранд очікувано майстерно провернув суперперехід Емре Джана на правах вільного агента, витратив 40 мільйонів євро на флангового захисника Жоау Канселу, який досить непогано проявив себе в Інтері, але апогеєм трансферної кампанії Юве став трансфер, який цього літа, мабуть, вже ніхто не переплюне.

Те, що здавалося жартом та мало небагато спільного з реальністю, все ж сталося – Кріштіану Роналду офіційно підписав контракт з Ювентусом, та тепер матиме змогу дебютувати за "Стару синьйору" у матчі проти… мадридського Реала. Так, саме у матчі проти свого тепер вже колишнього клубу CR7 зможе вперше вийти на гру в футболці Юве. Окрім "галактікос", суперниками Ювентуса стануть Баварія та Бенфіка.

Трансфер Роналду – великий позитив для самого Кріштіану, Ювентуса та Реала

Міланський Інтер влітку також встиг підсилити свій склад, в основному якісними виконавцями із Серії А. Підопічним Лучано Спаллетті пощастило роздобути на правах вільних агентів де Врея з Лаціо та Асамоа з Ювентуса. Також Інтер на сезон орендував зірку Сассуоло – Маттео Політано та провернув ще два повноцінні трансфери, які можна вважати досить дорогими за мірками Серії А. За 38 мільйонів євро "нерадзуррі" придбали в Роми досвідченого центрального півзахисника Раджу Наінгголана, ще 23 мільйони довелося викласти за молодого центрфорварда аргентинського Расінга – Лаутаро Мартінеса. На турнірі Інтер зустрінеться з Челсі, Ліоном та мадридським Атлетіко.

Якщо говорити про Рому Еусебіо Ді Франческо, хочеться, в першу чергу, відзначити втрату Аліссона, яку "вовки" намагатимуться компенсувати трансфером іншого голкіпера. Поки ж до команди приєднався досвідчений 35-річний тепер вже екс-страж воріт Болоньї – Антоніо Міранте, але навряд чи керівництво клубу розраховує на цього голкіпера в якості основного гравця. Для досягнення великих цілей на останньому рубежі має бути хтось більш зірковий.

Як вже зазначалося вище, з польових гравців римляни втратили Наінгголана, але й "на вхід" Рамон Мончі та Компанія вже встигли попрацювати. Захисна лінія "вовків" посилилася Іваном Маркано з Порту та Давіде Сантоном з міланського Інтера. Також римський клуб орендував з Аталанти Браяна Крістанте, повернув до Серії А досвідченого Хав’єра Пасторе, і провернув одразу три трансфери молодих гравців (Анте Чоріч з Динамо Загреб, Ніколо Заніоло з міланського Інтера та Джастін Клюйверт з амстердамського Аякса).

Окремо слід виділити саме трансфер Клюйверта-молодшого. Син легендарного нідерландського нападника Патріка Клюйверта в свої 19-років вже встиг стати зіркою Ередивізі, а в чергу за молодим даруванням вишикувались європейські гранди. Краще за інших спрацювала саме Рома, і є відчуття, що Джастін може стати прикрасою Серії А, а можливо вже на Міжнародному Кубку чемпіонів проявить найкращі зі своїх здібностей. На турнірі "вовки" зустрінуться з Тоттенхемом, Барселоною та мадридським Реалом.

Клюйверт-молодший перебрався до Серії А

Що стосується Мілана, то у підопічних Гаттузо зараз зовсім інші проблеми, пов’язані зі зміною власника та фінансовими проблемами. Поки що "россонері" обмежилися переходами трьох вільних агентів – Рейни, Стрініча та Халіловіча, але в будь-якому випадку буде дуже цікаво подивитися, в якому стані зараз перебуває міланський клуб. У матчах Міжнародного Кубка чемпіонів Мілан зустрінеться з МЮ, Тоттенхемом та Барселоною.

Стосовно самої Барселони, як першого з трьох представників іспанської Ла Ліги на цьому турнірі, слід в першу чергу зазначити те, що команду покинули Андрес Іньєста та Паулінью, які ще в минулому сезоні визначали гру "блаугранас" в середній лінії. Легендарний іспанський півзахисник поїхав догравати в Японію, а Паулінью повернувся до китайського Гуанчжоу Евергранд після лише одного сезону, проведеного у футболці Барселони. Мабуть, повернення бразильця до Європи було націлене тільки на участь в ЧС-2018, після закінчення якого Паулінью знову спакував валізи у напрямку Піднебесної та великих грошей. Що стосується підсилення складу, у Ернесто Вальверде стане більше опцій в захисті, адже клубу вдалося придбати центрального захисника Севільї – Клемана Лангле, а в центрі поля каталонського гранда відтепер гратиме інший бразилець – 22-річний Артур.

Мадридський Реал зараз перебуває на своєрідному роздоріжжі. Лише за першу половину літа чинний клубний чемпіон світу та Європи залишився без Зінедіна Зідана та Кріштіану Роналду, і дуже важко спрогнозувати, якою команда стане під керівництвом нового наставника – Хулена Лопетегі.

Очевидно, що Реал ще буде активно працювати на трансферному ринку, адже втрату Роналду треба замінити кимось дійсно зірковим. Нещодавно мова йшла про Мбаппе, але більше реальним варіантом є переїзд на Бернабеу Едена Азара з Челсі. Також активно ходять чутки про майбутній трансфер в Мадрид з того ж Челсі і голкіпера Тібо Куртуа.

Поки що "галактікос" обмежились трансферами правого бека Альваро Одріосоли та 18-річного бразильського вінгера – Вінісіуса Жуніора, який оформив свій переїзд до Мадрида ще рік тому. Ну а найголовнішим трансфером "вершкових" для української аудиторії став несподіваний перехід до Реала голкіпера Андрія Луніна. Поки що невідомо, чи отримає Лунін шанс проявити себе в основі "галактікос" вже на цьому турнірі, але потенційний перехід до клубу Тібо Куртуа може відправити українського кіпера в оренду до одного з клубів Сегунди. Реал на турнірі зіграє проти Манчестер Юнайтед, Ювентуса та Роми.

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Мадридському Атлетіко вдалося втримати своїх лідерів на чолі з Грізманном та посилити склад трансфером опорного півзахисника Родрі з Вільярреала, але справжнім топ-трансфером для "матрацників" можна назвати перехід до клубу лівого вінгера Тома Лемара з Монако, який обійшовся мадридцям у 70 мільйонів євро. Два з трьох своїх матчів на турнірі Атлетіко зіграє в Сингапурі (проти Арсенала та ПСЖ), а останній поєдинок підопічні Сімеоне проведуть рідному "Ванда Метрополітано" проти міланського Інтера.

Перейдемо до представників Німеччини та Франції. Мюнхенська Баварія новий сезон розпочинає під керівництвом Ніко Ковача, який непогано себе проявив на чолі Айнтрахта в минулому сезоні. В плані трансферних новин Баварія поки що може похизуватися лише переходом Леона Горецки, який приєднався до баварців на правах вільного агента після закінчення свого контракту з Шальке. Але, судячи зі всього, на цьому Баварія не зупиниться. Чутки сватають у Мюнхен Бенжамена Павара та Анте Ребіча, які стали одними з відкриттів ЧС-2018. Майже виключений виступ на Міжнародному Кубку чемпіонів Хамеса Родрігеса, який відновлюється після травми. Впродовж турніру Баварія зіграє проти ПСЖ, Ювентуса та Манчестер Сіті.

Один з головних конкурентів Баварії у Бундеслізі – дортмундська Борусія, переживає революційні часи. Команду очолив новий тренер – Люсьєн Фавр, який дуже добре знає німецький футбол, та вже досягав успіху в Бундеслізі на чолі Борусії з Менхенгладбаха. На жаль, не знайшлося місця в команді нашому Андрію Ярмоленку, який перебрався до англійського Вест Хема. Влітку дортмундський клуб посилився в основному представниками інших клубів німецького чемпіонату: на правах вільного агента до команди приєднався голкіпер Марвін Хіц (екс-Аугсбург), з Майнца перейшов центральний захисник Абду Діалло, а з Вердера та Айнтрахта до клубу перейшли відповідно Томас Делані та Маріус Вольф. Окрім цих придбань, Борусія на два сезони орендувала перспективного флангового захисника збірної Марокко та мадридського Реала – Ашрафа Хакімі. На турнірі дортмундці зіграють в "матчі-відкриття" проти Манчестер Сіті, а згодом поміряються силами з Ліверпулем та Бенфікою.

У Парі Сен-Жермен влітку також змінився головний тренер. Ним став якраз колишній наставник дортмундської Борусії – Томас Тухель. Перспективи німецького спеціаліста у Парижі складно спрогнозувати, але керівництво клубу саме в Тухелі побачило людину, що зможе підняти ПСЖ на європейську вершину. Інструменти для цього в нового наставника будуть. Нещодавно клуб підписав дворічний контракт (за схемою 1+1) з легендарним Джанлуїджі Буффоном, а лідери минулого сезону поки що залишаються в команді (хоча чутки активно сватають кудись основне атакувальне тріо парижан – Неймара, Кавані та Мбаппе).

Чемпіон Франції влітку позбавився від Хав’єра Пасторе, проте з огляду на повернення багатьох орендованих гравців (Крихов’як, Гедеш, Хесе), керівництву клубу необхідно буде добріче попрацювати й "на вихід". Також команду можуть покинути Рабьо та Ді Марія, що незадоволені своїм становищем у клубі. На турнірі ПСЖ зіграє з Баварією, Арсеналом та мадридським Атлетіко.

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Що стосується Ліона, то найголовнішим досягненням клубу є збереження лідерів команди – Ауара, Депая, Фекіра та Маріано Діаса. Швидше за все, усі вони (і навіть Фекір, який був за крок до переїзду на Енфілд), залишаться у Ліоні. У рамках Міжнародного Кубка чемпіонів Ліон зіграє проти Бенфіки, Інтера та Челсі.

Як вже зазначалося вище, єдиним представником від Португалії на турнірі стане лісабонська Бенфіка. В це міжсезоння португальський гранд посилювався переважно маловідомими португальськими та латиноамериканськими виконавцями "на перспективу", але до команди Руї Віторії приєднався й гравець, що має безпосереднє відношення до України. Саме Бенфіку обрав в якості наступної сходинки своєї кар’єри тепер вже екс-нападник донецького Шахтаря – Факундо Феррейра, на якого в Лісабоні дуже серйозно розраховують. Португальський клуб впродовж турніру зустрінеться з дортмундською Борусією, Ювентусом та Ліоном.

Старт європейського клубного сезону вже не за горами і саме глядачі Міжнародного Кубка чемпіонів стануть першими, хто побачить оновлені європейські топ-клуби в дії. Попереду багато цікавого.

Артур Киселевський, Футбол 24