Міжнародний кубок чемпіонів: Борусія Д поступилась Бенфіці у серії пенальті

Дортмундська Борусія не змогла переграти Бенфіку в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".
Матч Борусія Д – Бенфіка розпочався о 3:00 за київським часом.
У першому таймі перевага повністю була на стороні німецького клубу, і до свистка на перерву Борусія вже вела у рахунку 2:0. Дублем відзначився півзахисник дортмундців Максіміліан Філіп.
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У другому таймі Бенфіка зуміла зрівняти рахунок та перевести гру в серію післяматчевих пенальті, де сильнішим був саме португальський клуб.
Міжнародний кубок чемпіонів
Борусія Д – Бенфіка – 2:2 (пен. 3:4)
Голи: Філіп, 20, 22 – Алмейда, 51, Семеду, 69
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Товариські матчі
Борусія Дортмунд - Бенфіка: Четвер 26 липня 2018
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 2 : 2 )
( пен. 3 : 4 )