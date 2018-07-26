Міжнародний кубок чемпіонів: Борусія Д поступилась Бенфіці у серії пенальті

Дортмундська Борусія не змогла переграти Бенфіку в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч Борусія Д – Бенфіка розпочався о 3:00 за київським часом.

У першому таймі перевага повністю була на стороні німецького клубу, і до свистка на перерву Борусія вже вела у рахунку 2:0. Дублем відзначився півзахисник дортмундців Максіміліан Філіп.

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У другому таймі Бенфіка зуміла зрівняти рахунок та перевести гру в серію післяматчевих пенальті, де сильнішим був саме португальський клуб.

Міжнародний кубок чемпіонів

Борусія Д – Бенфіка – 2:2 (пен. 3:4)

Голи: Філіп, 20, 22 – Алмейда, 51, Семеду, 69

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