Запорожский Металлург сообщил о прекращении сотрудничества с 51-летним Ильей Близнюком.

Главный тренер запорожского Металлурга Илья Близнюк покинул свою должность, сообщает пресс-служба клуба.

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Кроме того, клуб покинули и другие члены тренерского штаба – Дмитрий Невмывака, Владимир Полевой и Евгений Проценко.

Сейчас Металлург занимает 6-е место в турнирной таблице Первой лиги группы Выбывания, имея в своем активе 19 очков.

51-летний Владимир Близнюк ранее возглавлял молодежную команду Металлурга, оставив должность в марте 2024-го года. За свою карьеру тренера он также работал с такими клубами, как Мариуполь, Зирка, Полтава, Металлург, Единство (Плиски), ПФК Сумы и Николаев.

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