Одним из футболистов, прибывших на турецкий сбор Металлиста, оказался голкипер Никита Федотов, утверждает Meta-ratings.

Зимний Кубок: названы призовой фонд и расходы на проведение нового турнира

Молодой украинец (21 год) первую половину сезона провел в составе испанского Монтихо, за который сыграл 14 матчей (5 "сухих"). Федотов прошел академию Шахтера, выступал за Полесье и ФК Полтава. В начале января получил статус свободного агента.

Металлист завершил осеннюю часть сезона уверенным лидером Первой лиги. Первый тренировочный сбор харьковчан начался 15 января и продлится до 27 числа, запланировано четыре товарищеских матча.

Трансфери УПЛ зима-2022 – продаж Миколенка і затишшя від Динамо, два бразильці в Шахтарі та інші переходи