Металлист – один из участников Winter Cup 2022 / Сайт харьковчан

Общий призовой фонд зимнего турнира составляет 30 тысяч долларов, а победитель получит 10 тысяч, сообщает Meta-ratings . Сумма расходов на проведение соревнований – около 100 тысяч долларов.

Металлист и еще три клуба станут участниками "Зимнего кубка" от ТК Футбол

В Winter Cup-2022, которые проводят телеканалы Футбол 1/2/3, примут участие Черноморец, Верес, Металлист и Полесье. Матчи продлятся с 3 по 12 февраля в турецком городе Белек.

К слову, будут открывать турнир ровенская и житомирская команды очным противостоянием.

"Петраков міг напхати при всіх": чемпіон світу – про віру в тренера збірної, втрату пам'яті й тріумф 8:1 над Шахтарем