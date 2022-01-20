Зимний Кубок: названы призовой фонд и расходы на проведение нового турнира
Стали известны новые подробности соревнований Winter Cup-2022, которые организовывают телеканалы Футбол 1/2/3.
Общий призовой фонд зимнего турнира составляет 30 тысяч долларов, а победитель получит 10 тысяч, сообщает Meta-ratings. Сумма расходов на проведение соревнований – около 100 тысяч долларов.
Металлист и еще три клуба станут участниками "Зимнего кубка" от ТК Футбол
В Winter Cup-2022, которые проводят телеканалы Футбол 1/2/3, примут участие Черноморец, Верес, Металлист и Полесье. Матчи продлятся с 3 по 12 февраля в турецком городе Белек.
К слову, будут открывать турнир ровенская и житомирская команды очным противостоянием.
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