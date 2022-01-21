Одним із футболістів, які прибули на турецький збір Металіста, виявився голкіпер Микита Федотов, стверджує Meta-ratings.

Зимовий Кубок: названі призовий фонд та витрати на проведення новоствореного турніру

Молодий українець (21 рік) першу половину сезону провів у складі іспанського Монтіхо, за який зіграв 14 матчів (5 "сухих"). Федотов пройшов академію Шахтаря, виступав за Полісся та ФК Полтава. На початку січня отримав статус вільного агента.

Металіст завершив осінню частину сезону впевненим лідером Першої ліги. Перший тренувальний збір харків'ян почався 15 січня і триватиме до 27 числа, заплановано чотири товариських матчі.

Трансфери УПЛ зима-2022 – продаж Миколенка і затишшя від Динамо, два бразильці в Шахтарі та інші переходи