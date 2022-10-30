Львов перед дуэлью с Металлистом имел в своем активе лишь одну победу (над Минаем) и шел в турнирной таблице УПЛ в зоне вылета. В то же время харьковчане, которым многие предсказывали серьезные проблемы после ухода Кучера и Красникова, комфортно чувствовали себя в топ-6 чемпионата.

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Уже традиционно поединок начал символическим ударом из центра поля украинский военный, восстанавливающийся после ранения. Металлист сразу бросился к воротам соперника, пытаясь забить быстрый гол, однако первый момент возник именно у ворот харьковчан – Бугай после навеса с углового головой замыкал подачу, но пробил выше ворот. Впоследствии стандарт едва не привел к голу в ворота Костыка – защитники харьковчан еле выбили мяч после сумбура в штрафной.

Но уже на 9-й минуте Металлист вышел вперед: на подачу с углового от Чайковского отозвался Прядун и, опередив защитников, головой вогнал мяч в сетку. На 15-й минуте Прядун едва не удвоил, снова замыкая навес с углового под перекладину – голкипер успел среагировать. В середине тайма Танковский решился на дальний удар после подбора, но сфера пролетела мимо стойки. Вскоре Ныч потерял 100%-й момент сравнять – после навеса со стандарта в штрафную харьковчан Назарий не стал бить, пока сфера была в воздухе, а ждал ее отскока от газона. Костык пошел на перехват и руками снял круглого с головы форварда.

В конце тайма уже Мышенко упускает лучший шанс львовян в матче: Крушинский прервал быструю контратаку Металлиста в центре поля, протянул мяч левым флангом в штрафную и под давлением защитника сумел прострелить – Богдан с лета запустил сферу по воробьям. Через мгновение очередной стандарт Львова, мяч прилетел на правый фланг в штрафную и Никитюк целил в дальний угол, но удар не удался и мяч пролетел мимо ворот. Уже в добавленное время Бугай спас Львов после навеса в штрафную, успев выбить на угловой (игрок Металлиста уже готовился замыкать в пустые ворота).

Сразу после перерыва Костык спас команду, переведя сферу на угловой после удара в девятку. Впоследствии Орест правильно прочитал ситуацию и после навеса Полегенько вовремя вышел далеко из ворот, выбив кулаками круглого подальше.

В середине второй сорокапятиминутки Металлист остался в меньшинстве: после навеса в штрафную со стандарта Прядун показательно "нырнул" и получил желтую карточку за симуляцию. "Горчичник" у игрока оказался вторым и Львов получил неплохие шансы спасти матч. Бугай заставил схватиться за голову тренерский штаб "горожан", когда головой замыкал навес в штрафную – футболисту никто не мешал, но пробить результативно не позволило мастерство. Львовяне давили, но делали все очень примитивно, без изюминки – навес во вратарский в надежде на фортуну и ляп Костыка.

В конце концов даже такая тактика дала свои плоды. Михайлив разогнал атаку в центре поля и отдал на левый фланг на Полегенько. Тот прострелил в штрафную и Ременяк (вышедший на замену) уже в падении из-под Мизюка восстановил статус-кво. Харьковчане сразу же бросились забивать, создав несколько опасных моментов после стандартов. За три минуты до завершения основного времени Подлепенец ворвался в штрафную Львова и продемонстрировал с мячом бразильскую самбу – защитники соперника сыграли очень внимательно, чтобы не привезти себе пенальти. В конце концов поединок так и завершился боевой ничьей.

Львов набрал 6 очков и остался на четырнадцатой строчке, Металлист с 14-ю пунктами поднялся на пятую ступень турнирной таблицы УПЛ.

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