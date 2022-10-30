У подопечных Александра Кучера до этого поединка была рекордная 14-матчевая беспроигрышная серия в УПЛ. Безусловно, они стремились ее продолжить. У Черноморца было другое желания – коллектив Романа Григорчука в этом сезоне еще не выигрывал (3 ничьи, 5 поражений), поэтому стремился это изменить.

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Превосходство в течение всего первого тайма было на стороне номинальных хозяев. У же на 1 минуте Довбик мог открывать счет, но после его удара мяч попал в штангу и улетел в поле. Забить удалось на экваторе. Бусанелло совершил перехват, продвинулся в штрафную и отдал на Пихаленка. Мяч после удара Александра с рикошетом залетел под перекладину! Несколькими минутами позже тот же хавбек сборной Украины бил в дальний угол – рядом со штангой.

У Черноморца не было столь острых моментов. Вспомнить можно разве что забег Селина левым флангом и точную подачу на голову Гладкому, который не попал в угол. Александр, к слову, проводил 450-й матч на клубном уровне во всех турнирах.

Из раздевалки чрезвычайно заряженным вышли днепряне и имели ряд возможностей отличиться. Ну очень активным был Довбик. Опасно простреливал с фланга, второй раз за матч попал в штангу и эффектно обыграл двух защитников, хоть пробил выше. Прекрасный шанс забить имел и Назаренко, тоже проверивший каркас ворот на прочность. Амаш же бил мощно, но мимо.

Черноморцу, которому нужно было отыгрываться, было очень трудно зацепиться за мяч. О каких-то моментах и ​​говорить нечего. Как следствие, невнятная игра и 40 поражение Григорчука во главе "моряков".

Победа позволила СК Днепр-1 укрепить лидерство. Теперь преимущество над Шахтером составляет 5 пунктов, хотя "горняки" и имеют матч в запасе. Черноморец всего с тремя очками остался на последней строчке турнирной таблицы УПЛ.