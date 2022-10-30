Львів перед дуеллю з Металістом мав у своєму активі лише одну перемогу (над Минаєм) і йшов у турнірній таблиці УПЛ в зоні вильоту. Натомість харків'яни, яким багато хто пророкував серйозні проблеми після відходу Кучера і Краснікова, комфортно почувались у топ-6 чемпіонату.

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Вже традиційно поєдинок розпочав символічним ударом з центру поля український військовий, який відновлюється після поранення. Металіст одразу кинувся до воріт суперника, намагаючись забити швидкий гол, однак перший момент виник саме біля воріт харків'ян – Бугай після навісу з кутового головою замикав подачу, але пробив вище воріт. Згодом стандарт ледь не призвів до гола у ворота Костика – захисники харків'ян ледь вибила м'яч після сумбуру у штрафному майданчику.

Та вже на 9-й хвилині Металіст вийшов вперед: на подачу з кутового від Чайковського відгукнувся Прядун і, випередивши оборонців, головою увігнав м'яч у сітку. На 15-й хвилині Прядун ледь не подвоїв, знову замикаючи навіс з кутового під поперечину – голкіпер встиг зреагувати. В середині тайму Танковський зважився на дальній удар після підбирання, але сфера пролетіла повз стійку. За трохи Нич втратив 100%-ий момент зрівняти – після навісу зі стандарту у штрафний харків'ян Назарій не став бити, поки сфера була у повітрі, а чекав її відскоку від газону. Костик пішов на перехоплення і руками зняв круглого з голови форварда.

Наприкінці тайму вже Мишенко марнує найкращий шанс львів'ян у матчі: Крушинський перервав швидку контратаку Металіста у центрі поля, протягнув м'яч лівим флангом у штрафний і під опікою захисника зумів прострілити – Богдан з льоту запустив сферу по горобцях. За мить черговий стандарт Львова, м'яч прилетів на правий фланг у штрафний і Никитюк цілив у дальній кут, але удар не вдався і м'яч пролетів повз ворота. Вже у доданий час Бугай врятував Львів після навісу у штрафний, встигнувши вибити на кутовий (гравець Металіста вже готувався замикати у порожні ворота).

Одразу по перерві Костик врятував команду, перевівши сферу на кутовий після удару у дев'ятку. Згодом Орест правильно прочитав ситуацію і після навісу Полегенька вчасно вийшов далеко з воріт, кулаками вибивши круглого подалі.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Металіст залишився у меншості: після навісу у штрафний зі стандарту Прядун показово "пірнув" і отримав жовту картку за симуляцію. "Гірчичник" у гравця виявився другим і Львів отримав непогані шанси врятувати матч. Бугай змусив схопитися за голову тренерський штаб "містян", коли головою замикав навіс у штрафний – футболісту ніхто не заважав, але пробити результативно не дозволила майстерність. Львів'яни тиснули, але робили все дуже примітивно, без родзинки – навіс у воротарський в надії на фортуну і ляп Костика.

Зрештою, навіть така тактика дала свої плоди. Михайлів розігнав атаку в центрі полі і віддав на лівий фланг на Полегенька. Той прострілив у штрафний і Ременяк (який вийшов на заміну) вже у падінні з-під Мизюка відновив статус-кво. Харків'яни одразу ж кинулись забивати, створивши кілька небезпечних моментів після стандартів. За три хвилини до завершення основного часу Підлепенець увірвався до штрафного Львова і продемонстрував з м'ячем бразильську самбу – зрештою, захисники суперника зіграли дуже уважно, аби не привезти собі пенальті. Зрештою, поєдинок так і завершився бойовою нічиєю.

Львів набрав 6 очок і залишився на чотирнадцятій сходинці, Металіст з 14-ма пунктами піднявся на п'ятий щабель турнірної таблиці УПЛ.

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