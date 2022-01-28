Металлист договорился со швейцарским Санкт-Галленом о трансфере Бубакара Траоре, сообщает сайт харьковчан.

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Детали сделки пока не разглашаются, но по данным Transfermarkt 24-летний сенегалец оценивается в 350 тысяч евро. Бубакар является воспитанником Торино. В нынешнем сезоне Траоре провел за Санкт-Галлен 15 матчей, в которых отличился ассистом.

Напомним, Металлист является главным претендентом на выход в элиту украинского футбола. После 20 туров Первой лиги харьковчане опережают ближайшего преследователя на 11 очков.

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