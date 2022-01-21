Металлист объявил о подписании полузащитника Флуминенсе
Харьковчане усиливаются в зимнее трансферное окно. Очередным новичком стал Хуан Касарес.
Эквадорский хавбек Хуан Рамос Касарес Севильяно досрочно покинул Флуминенсе и подписал контракт с "желто-синими", сообщает сайт клуба. За харьковчан он будет выступать под 36-м номером, детали трансфера пока неизвестны.
Ярославский: Целая армия легионеров и украинцев пополнит Металлист
У 29-летнего игрока солидный опыт выступлений на просторах Южной Америки: в Эквадоре играл за Норте Америку, Индепендьенте и Барселону из Гуаякиля, в Аргентине – за Ривер Плейт и Банфилд, а в Бразилии – за Атлетико Минейро, Коринтианс и Флуминенсе. Также Касарес провел 22 поединка за сборную Эквадора, но в последний раз вызывался в нее еще в 2017-м.
Напомним, харьковский клуб уверенно лидирует в Первой лиге и является основным претендентом на выход в Премьер-лигу сезона 2022/23.
Трансферы УПЛ зима-2022 – продажа Миколенко и затишье от Динамо, два бразильца в Шахтере и другие переходы