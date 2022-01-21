Эквадорский хавбек Хуан Рамос Касарес Севильяно досрочно покинул Флуминенсе и подписал контракт с "желто-синими", сообщает сайт клуба . За харьковчан он будет выступать под 36-м номером, детали трансфера пока неизвестны.

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У 29-летнего игрока солидный опыт выступлений на просторах Южной Америки: в Эквадоре играл за Норте Америку, Индепендьенте и Барселону из Гуаякиля, в Аргентине – за Ривер Плейт и Банфилд, а в Бразилии – за Атлетико Минейро, Коринтианс и Флуминенсе. Также Касарес провел 22 поединка за сборную Эквадора, но в последний раз вызывался в нее еще в 2017-м.

Напомним, харьковский клуб уверенно лидирует в Первой лиге и является основным претендентом на выход в Премьер-лигу сезона 2022/23.