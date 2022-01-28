Металіст домовився з швейцарським Санкт-Галленом про трансфер Бубакара Траоре, повідомляє 4-4-2.ch.

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Деталі угоди поки не розголошуються, але за даними Transfermarkt 24-річний сенегалець оцінюється у 350 тисяч євро. Бубакар є вихованцем Торіно. У нинішньому сезоні Траоре провів за Санкт-Галлен 15 матчів, в яких відзначився асистом.

Нагадаємо, Металіст є головним претендентом на вихід до еліти українського футболу. Після 20-ти турів Першої ліги харків'яни випереджають найближчого переслідувача на 11 очок.

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