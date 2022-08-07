"Желто-синие" в рамках подготовки к новому сезону проведут благотворительный поединок в пользу Харькова.

Легендарный испанский клуб Депортиво из Ла-Коруньи на своей странице в социальной сети Твиттер анонсировал участие харьковского Металлиста в турнире Терезы Эрреры.

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Это традиционный предсезонный турнир, который проводится с 1946 года и в последние годы состоит из одного матча. С 1990-го в нем обязательно участвует клуб из Ла-Коруньи. В 1981 и 1982 годах этот трофей выигрывало киевское Динамо, победившее в финале, соответственно, Атлетико (1:0) и Барселону (4:1).

Поединок между Депортиво и Металлистом состоится 13 августа в 21:30 на стадионе Риасор. Все собранные средства будут переданы на гуманитарные нужды Украины. В официальном релизе соревнования испанцы отмечают, что хотят помочь именно Харькову, постоянно находящемуся под вражескими обстрелами.

К слову, Депортиво сейчас выступает в третьем дивизионе Испании.

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