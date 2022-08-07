Легендарний іспанський клуб Депортіво з Ла-Коруньї на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер анонсував участь харківського Металіста у турнірі Терези Ерери.

СК Дніпро-1 змінив домашній стадіон на єврокубкові матчі – Кучер і Ко вирішили грати ближче до України

Це традиційний передсезонний турнір, який проводиться з 1946 року і в останні роки складається з одного матчу. З 1990-го у ньому обов'язково бере участь клуб з Ла-Коруньї. У 1981 та 1982 роках цей трофей вигравало київське Динамо, яке у фіналі перемогло, відповідно, Атлетіко (1:0) та Барселону (4:1).

Поєдинок між Депортіво і Металістом відбудеться 13 серпня о 21:30 на стадіоні Ріасор. Всі зібрані кошти буде передано на гуманітарні потреби України. У офіційному релізі змагання іспанці відзначають, що хочуть допомогти саме Харкову, який постійно перебуває під ворожими обстрілами.

До слова, Депортіво нині виступає у третьому дивізіоні Іспанії.

Карпати знову виграли завдяки голу новачка, Довбик врятував СК Дніпро-1 від поразки, нічия Металіста і Кривбаса