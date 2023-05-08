"У Металісті фінансових зрушень поки не сталось. Починаючи від грудня, команді лише раз надходили виплати. Було це тиждень тому перед Динамо.

Металіст мінімально здолав Львів, перервавши 17-матчеву серію без перемог

Тоді в середньому на руки всі отримали по 50 тисяч гривень. Це еквівалент офіційним (!) зарплатам за 5 місяців. Здебільшого, в контрактах гравців прописана цифра 10 тисяч грн, решта доплат вказана в додатках до цих контрактів.

Тому, якщо говорити мовою офіційних документів, то де-юре заборгованості як такої у Металісті немає. А от де-факто... Ясно одне – платіж солідарності, нещодавно отриманий від УЄФА в розмірі 18 млн грн, на зарплатний фонд не пустили. Він або пішов за призначенням, тобто на розвиток клубної академії, Або розчинився", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, напередодні Металіст нарешті перервав свою божевільну 17-матчеву безвиграшну серію, мінімально здолавши Львів. Команда Періци Огнєновича покинула передостанню сходинку турнірної таблиці УПЛ і з 22-ма очками перебуває на чотирнадцятій позиції.

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