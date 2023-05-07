1. Вас вітає Франческо Тотті, ще молодий і сповнений нахабності капітан Роми.

2. Квітень 2003-го. Зінедін Зідан замислює черговий віртуозний трюк у пам'ятному матчі Реал Сосьєдад – Реал – 2:4.

3. А це Хенрік Ларссон хоче проскочити повз Франческо Тольдо. Третій тур Євро-2000, Італія – Швеція – 2:1.

4. Лондон, "канонірський" Хайбері, січень 2003-го.

5. Хавбек Луїс Гарсія найбільшої слави зажив у Ліверпулі, хоча й відбігав непоганий сезончик 2003/04 за Барсу.

6. Кілі Гонсалес та Пабло Аймар – аргентинська середня лінія неймовірної Валенсії початку "нульових".

7. Роналдо історичним дублем нокаутує Олівера Кана та всю Німеччину (2:0). Фінал Кубка світу-2002.

8. Міхаель Баллак часів леверкузенського Байєра (1999-02 роки). Програв із цим клубом усі фінали, але вчасно дременув у Баварію.

9. Гарячі розбірки по-лондонськи. У серпні 2001-го на полі зчепилися багаторічний лідер Челсі Денніс Вайз, який якраз перейшов у Лестер, та Патрік Вієйра (Арсенал).

10. Міцна збірна Ірландії з Роєм Кіном, Роббі Кіном, Шеєм Гівеном та Дам'єном Даффом. У жовтні 2004-го ці хлопці вивезли нульову нічию зі Стад де Франс. Відбірковий цикл ЧС-2006.

11. Щойно Габріель Батістута "втащив" Пармі і отримуватиме заслужені вітання від "Імператора" Роми.

12. Девід Бекхем у Манчестер Юнайтед – 394 матчі, 85 голів в усіх турнірах.

13. Томаш Радзінскі, нападник Андерлехта. Восени 2000-го цей канадець польського походження став катом київського Динамо у Лізі чемпіонів. Томаш оформив дубль, а його команда перемогла – 4:2.

14. Іспанський голеадор Фернандо Торрес і його мобілочка.

15. Тьєррі Анрі теж завжди на зв'язку. Ох, цей вайб двотисячних!

16. Біксант Лізаразю і Гаїска Мендьєта в епічному чвертьфіналі Євро-2000 Франція – Іспанія (2:1).

17. Пригадаймо кількох культових голкіперів. Ікер Касільяс став одним із лідерів Реала вже на зорі 2000-х.

18. Мануель Нойєр у своєму рідному Шальке.

19. Олівер Кан диригує обороною Баварії незадовго до виходу на футбольну пенсію.

20. Гордон Стракан, наставник Селтіка, і новачок клубу – польський кіпер Артур Боруц (2005 рік).

21. Стати у ворота? Без проблем! Ріо Фердінанд захищав МЮ усіма можливими способами.

22. Галактична роздягальня Реала у 2009-му: Касільяс, Рауль, Гуті та Рамос.

23. Роналдінью проти Паулу Феррейри в одній із численних заруб між Барсою та Челсі того десятиліття.

24. Скандальний нападник Евертона Данкан Фергюсон дозволяв собі на правах ветерана трішки придушити опонентів.

25. Хуан Роман Рікельме естетично подає кутовий. Легенда Боки Хуніорс виступав на Бомбонері аж у трьох десятиліттях.

26. Роналду і Руні в МЮ. Яка ж атака була в "червоних дияволів"!

27. Що вже казати про цей квартет "Червоної фурії"! Алонсо, Іньєста, Вілья, Хаві.

28. Фабіо Капелло епохи Роми і спраглий до знань Мирон Маркевич, який приїхав на стажування.

29. Мессі, Кака і Роналду. Школяр, студент-відмінник і студент-гульвіса :)

30. Синьйор Марчелло Ліппі і найголовніший із його численних трофеїв – Кубок світу-2006. Перекур!

Золоті 60-ті і сива давнина: забіяка з Реала, "гострі картузи" помічені на стадіоні, 5:3 у фіналі ЛЧ і ще 27 фото