В матче 25-го тура УПЛ сошлись команды, которые занимают последние места в чемпионате. Львов с 14 пунктами расположился на самом дне, а Металлист предпоследний с 20 баллами. На старте игры команды показали, какой будет игра – минимум моментов и креатива, но очень много борьбы, которая переходила в грубость.

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В первом тайме опасных моментов почти не возникало, а вот на старте второго Металлист едва не вышел вперед. Прядун получил передачу Багачанского в штрафной, обыграл Рыбку, но решил отдать пас партнеру вместо удара под острым углом. Защитники успели опередить Багачанского.

Арбитр игнорировал падения в штрафных площадках обеих команд. Был момент и с попаданием в руку игроку Львова, но очень близкое расстояние до мяча спасло от 11-метрового.

На 79 минуте Металлист сумел выйти вперед. Неплохая контратака харьковчан, Картушов с правого фланга отдал в центр на Наумца, а тот отдал налево на Прядуна, который пробил Рыбке между ног. У Львова же в конце игры были лишь слабые попытки Беляева – ни одна из них не была близка к голу.

Прядун имел возможность оформить дубль на последних минутах, выскочив один на один после передачи Наумца на ход, но нападающий умудрился просто не попасть в створ. В итоге, Металлист удержал победный счет и прервал 17-матчевую серию без побед в УПЛ.

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