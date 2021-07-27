Бразильский нападающий в ближайшее время присоединится к Металлисту, сообщает Telegram-канал Бомбардир.

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Трансфер получится достаточно экономным – харьковчане заплатят за Пейшоту 180 тысяч долларов. Отметим, что нападающему 25 лет, а его главной особенностью является высокий рост – 190 см. Матеус перебрался в Жувентуде на правах свободного агента в июне этого года, а предыдущий сезон провел в команде на правах аренды в РБ Брагантино.

К слову, Пейшоту является лучшим бомбардиром бразильской Серии А на данный момент, отметившись 7 голами в 12 встречах.

Металлист дебютировал в Первой лиге бешеной битвой с Альянсом – два удаления, два пенальти и дубль экс-игрока Монако