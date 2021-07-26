Первая лига, 1 тур

Альянс – Металлист – 0:2

Голы: Балули, 82 (пен.), 90+2

Нереализованный пенальти: Агапов, 49 (А)

Удаление: Неплях, 39, Писный, 79 (оба – Альянс)

Первым соперником амбициозных харьковчан стал Альянс, который в прошлом сезоне финишировал шестым. Подопечные Кучера обозначили свои стремления с первых минут, создав несколько моментов. Больше всего выделялись легионеры Балулу и Риаскос. Первый раздавал роскошные передачи, а второй регулярно оказывался на хороших позициях и портил свои моменты. В середине тайма взорвался Пидлепенець – прорвался по левому флангу и мощно пробил в перекладину.

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Перед свистком на перерыв положение Альянса стало катастрофическим. Неплях сбил соперника на подступах к штрафной, и арбитр решил, что этого достаточно для прямой красной. Даже в меньшинстве хозяева могли шокировать Металлист после отдыха. Полузащитник Ралюченко отразил мощный удар рукой – пенальти. Впрочем, Агапов пробил слишком слабо, и Каневцев стал героем эпизода.

Доигрывал Альянс вообще вдевятером. Писный увидел перед собой вторую желтую да еще и "привез" пенальти – Балулу не простил. В компенсированное время экс-хавбек Монако и Лилия снял все вопросы, роскошно пробив с дальней дистанции – 0:2.

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