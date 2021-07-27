"Послушайте, я не имею привычки комментировать судейство, и объясню почему. Я не специалист в судейских вопросах. Тем более, сейчас очень часто меняются правила. Вы знаете, что сейчас есть нововведения, касающиеся правила фола последней надежды, правила игры рукой и тому подобное. Поэтому я не могу давать оценку игровым эпизодам – для этого есть компетентные органы. На мой взгляд, сегодня арбитры справились с тяжелой игрой и выполнили работу на отлично.

"Изнасилование украинского футбола": президент Альянса взорвался после судейского произвола в матче с Металлистом

Теперь что касается высказываний президента Альянса. Я никогда в жизни не обсуждал команду соперника и, тем более, руководство. Эти популистские заявления уже начинают надоедать. После финального матча за Кубок Второй лиги президент Подолья Евгений Бейдерман высказался, как Металлу легко, а его клубу трудно. Затем мы связались в телефонном режиме, пообщались, и я ему объяснил, что в Металле своих воспитанников больше, чем у Подолья. Он нормально это воспринял, мы хорошо поговорили. Но я ему сказал: "Смотри, мы общаемся вдвоем, а ты высказался на всю страну". Он человек объективный, и мы друг друга поняли.

Я не знаком с президентом Альянса. То, что я слышал, он занимается сельским хозяйством. Меня удивило, как он оказался в флэш-зоне, также, честно говоря, я не понял, кто и кем был изнасилован. Уважаю труд людей, которые занимаются сельским хозяйством. Но какое отношение это имеет к футболу? Единственное, о чем он не упомянул, это сколько зерна они собирают с гектара земли, и о количестве надоя молока. Кто дает ему право высказываться о нашем клубе в таком тоне – мол, возьмите их и сразу заведите в УПЛ? Считаю, эти слова абсолютно некорректными.

Ошибся арбитр или нет – это не дает права владельцу Альянса говорить в негативном контексте о нашем клубе. Если что-то не нравится – пишите, экспертная комиссия даст оценку всем. А пугать тем, что снимутся – это чистый популизм. Знаете, это как людям не хватает славы – они выходят и пиарятся. Сегодня был хороший матч. Что его испортило – качество поля", – поделился Красников в комментарии официальному сайту Металлиста.

Металлист дебютировал в Первой лиге бешеной битвой с Альянсом – два удаления, два пенальти и дубль экс-игрока Монако