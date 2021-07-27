Бразильський форвард найближчим часом має приєднатися до Металіста, повідомляє Telegram-канал Бомбардир.

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Трансфер вийде досить економним – харків'яни заплатять за Пейшоту 180 тисяч доларів. Відзначимо, що нападнику 25 років, а його головною особливістю є високий зріст – 190 см. Матеус перебрався в Жувентуде на правах вільного агента у червні цього року, а попередній сезон провів у команді на правах оренди в РБ Брагантіно.

До слова, Пейшоту наразі є найкращим бомбардиром бразильської Серії А, відзначившись 7 голами в 12 зустрічах.

Металіст дебютував у Першій лізі шаленою битвою з Альянсом – два вилучення, два пенальті і дубль екс-гравця Монако