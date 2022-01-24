Металлист на своем официальном сайте сообщил, что состоянием на 14:00 23 января распродано 21 500 билетов на будущий поединок легенд.

Металлист анонсировал матч легенд

Общее количество заявок на посещение игры составило 54 000, часть из которых будут обработаны и выведены из продажи в ближайшее время. Весомая часть билетов должна поступить районным госадминистрациям и детско-юношеским спортивным школам Харьковской области.

Добавим, что матч легенд Металлиста намечен на 28 мая 2022 года. В поединке примут участие представители харьковского клуба образца 2005-2013 годов и игроки современного Металлиста.

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