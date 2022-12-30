"Дорогие друзья, харьковчане и все болеющие за Металлист. Пользуясь случаем, я хочу объявить, что 28 мая 2022 года мы собираемся провести матч легенд.

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Мы пригласили всех игроков нашего клуба приехать в Харьков и сыграть матч между Металлистом образца 2005-2013 годов и Металлистом, который есть у нас сегодня. Так что 28 мая мы приглашаем всех вас на этот суперматч", – сказал Ярославский в новогоднем поздравлении.

После 20 туров Первой лиги Металлист уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая Кривбасс на 11 очков.

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