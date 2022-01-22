Товарищеский матч

Динамо – Расинг Унион (Люксембург) – 4:0

Голы: Кулач, 23, Вербич, 35, Цыганков, 37, Бражко, 64

Динамо (1 тайм): Бущан – Кендзёра, Боль, Шабанов, Вивчаренко – Сидорчук, Шапаренко, Гармаш – Цыганков, Вербич – Кулач.

Динамо (2 тайм): Нещерет – Тымчик, Бурда, Сирота, Вивчаренко (Волошин, 69) – Шепелев, Бражко – Антюх, Буяльский, Де Пена – Супряга.

Матч Динамо – Расинг Унион (Люксембург) стартовал в 18:00. Это второй контрольный поединок киевлян на испанских сборах. Накануне подопечные Мирчи Луческу разгромили испанский Атлетико Пульпиленьо (4:0), забив все голы во втором тайме.

Сегодняшний соперник "бело-синих" – Расинг Унион – выступает в элитном дивизионе чемпионата Люксембурга. Клуб основан в 2005 году, высшее достижение – второе место и победа в Кубке страны. В свое время за Расинг выступал Жерсон Родригес (23 матча и 3 гола в сезоне 2016/17). В текущем сезоне команда, возглавляемая 53-летним Жеффом Сайбене, занимает 5 место турнирной таблицы, отставая от лидера на 6 баллов. Чемпионат 2020/21 Расинг завершил на 4-й позиции, добыв путевку в квалификацию Лиги конференций, но сразу же вылетел.

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После стартового свистка киевляне включили активный прессинг на чужой половине. Это привело к перехвату и моменту уже на второй минуте – защитник успел заблокировать удар Кулача и мяч ушел на угловой. Цыганков мог выйти один на один, но поскользнулся на мокром газоне. После столь активного старта киевляне динамовцы взяли паузу, значительно снизив темп игры. Этому поспособствовал и серьезный ливень, накрывший поле, начиная с 10-й минуты. Но даже обильный дождь не испугал нескольких украинских фанатов из Миргорода, пришедших поддержать киевскую команду. Молодцы!

Правый фланг, где в первом тайме действовала сыгранная связка Кендзёра-Цыганков, киевляне использовали значительно активнее левой бровки. Вербич и Вивчаренко были не столь заметны, как их коллеги. Словенец заметно нервничал, в нескольких эпизодах выражая рефери свое недовольство. Но однажды Беньямин напомнил о себе и в футбольном плане – кипер забрал мяч после его удара.

Расинг не мог организовать хоть какую-то атаку. Люксембуржцы быстро теряли мяч на половине поля киевлян – у Георгия Бущана работы не было. Но и киевляне после активного старта практически не беспокоили оборону соперника. Едва ли не первую контратаку Расинга остановил Томаш Кендзеёра, который откровенно потянул оппонента за футболку в центре поля. Невероятно, но без желтой карточки от арбитра. Интересно было бы увидеть реакцию Мирчи Луческу, если бы так сорвали атаку Динамо.

В середине тайма дождь прекратился, а киевляне пошли забивать. Шапаренко отдал на Кулача, тот выиграл силовую борьбу у защитника и с левой пробил мимо кипера. Первый гол Владислава на сборах – экс-форвард Ворсклы пока радует в стартовых матчах года. Уже три результативных действия от Кулача в Испании.

На 35-й минуте Динамо удвоило свое преимущество. Кендзёра бросил в прорыв Гармаша, Денис зряче навесил на Вербича, который головой поразил ворота. Тут же Шапаренко нашел Цыганкова, убежавшего от защитника и устоявшего на ногах после попытки сфолить. С ударом Виктора кипер не справился. Разгром по итогам первого тайма без всяких шансов для Расинга. Люксембуржцы изрядно повеселили перед самым перерывом – мяч после дальнего удара полетел метров на 10 выше ворот и покинул пределы стадиона.

После перерыва свое место на поле сохранил только Вивчаренко – похоже, повреждение Дубинчака в матче с Атлетико не обошлось без последствий. На первых секундах второго тайма был момент у Супряги. Владислав обыгрался с Де Пеной, но не попал в дальний угол. Еще один удар нападающего парировал кипер. Буяльский получил по ногам и вынужден был обращаться за медицинской помощью. К счастью, вроде бы обошлось – по крайней мере, лидер киевлян доиграл матч.

Что не удалось Супряге – то сделал Бражко. Владимир получил пас от соперника в чужой штрафной, обыграл вратаря и отправил в сетку четвертый мяч. Отлично воспользовался таким подарком 19-летний хавбек.

Пошли страсти – Вивчаренко оказался на газоне после грубой игры Амири. Могли киевляне и пропустить. Спас Нещерет, выигравший дуэль у соперника после выхода один на один. Это был последний острый момент в поединке. 4:0 – вторая разгромная победа "бело-синих" на сборах.

Следующий спарринг киевлян запланирован на 25 января. Соперником станет испанская Мурсия.