Металіст на своєму офіційному сайті повідомив, що станом на 14:00 23 січня розпродано 21 500 квитків на майбутній поєдинок легенд.

Металіст анонсував матч легенд

Загальна кількість заявок на відвідування гри сягнула 54 000, частина з яких будуть оброблені і виведені з продажу найближчим часом. Значна частка квитків має надійти районним держадміністраціям та дитячо-юнацьким спортивним школам Харківської області.

Додамо, що матч легенд Металіста запланований на 28 травня 2022 року. У поєдинку візьмуть участь представники харківського клубу зразка 2005-2013 років та гравці сучасного Металіста.

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