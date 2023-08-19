Металлист на своем официальном сайте сообщил, что Папа Гуйе стал вице-президентом клуба.

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"Безусловно, Папа Гуйе выдающийся и заслуженный футболист для нашего клуба. Кроме этого, он еще и замечательный человек, который остался в Украине даже во время войны и выезжал только для решения вопросов с документами.

Поэтому он полностью заслужил такую высокую должность. Поскольку, как вы знаете, спортивным директором клуба является Василий Кобин, руководство Металлиста приняло решение назначить Папа Гуйе вице-президентом клуба. Мы уверены, что его опыт и знания помогут развитию Металлиста со всех сторон", – высказался о приходе Гуйе в Металлист генеральный директор харьковчан Валерий Грига.

Напомним, Папа Гуйе является легендой харьковского клуба, за который выступал с 2006 по 2015 годы, а затем с октября 2020-го по июль 2021 годов. Также успел поиграть за Днепр, российский Ростов, казахский Актобе и львовские Карпаты.

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