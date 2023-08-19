Металіст на своєму офіційному сайті повідомив, що Папа Гуйє став віцепрезидентом клубу.

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"Безумовно, Папа Гуйє видатний та заслужений футболіст для нашого клубу. Крім цього, він ще й чудова людина, яка залишилася в Україні навіть під час війни й виїжджала лише для розв'язання питань із документами.

Тому він повністю заслужив на таку високу посаду. Оскільки, як ви знаєте, спортивним директором клубу є Василь Кобін, керівництво Металіста прийняло рішення призначити Папа Гуйє віцепрезидентом клубу. Ми впевнені, що його досвід та знання допоможуть розвитку Металіста з усіх боків", – висловився про прихід Гуйє у Металіст генеральний директор харків'ян Валерій Грига.

Нагадаємо, Папа Гуйє є легендою харківського клубу, за який виступав з 2006 по 2015 роки, а потім з жовтня 2020-го по липень 2021 років. Також встиг пограти за Дніпро, російський Ростов, казахський Актобе та львівські Карпати.

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