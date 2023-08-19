Колос и Рух не выявили сильнейшего в поединке 4-го тура УПЛ. Читайте отчет о встрече Рух – Колос на "Футбол 24".

Колос начал активнее, создав моменты Демченко и Безбородько. Рух же ответил опасным шансом Плюмана, который не смог пробить с линии вратарской. После такого ударного начала активность команд снизилась, но на 35 минуте Цуриков вывел Колос вперед. Ориховский навесил с правого фланга, а Андрей головой замкнул на дальней штанге.

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После перерыва Рух большими силами пошел вперед. Мог забивать Соломон-Отабор со штрафного, но Фесюн кончиками пальцев потянул этот выстрел. Однако Рух почти сразу забил: Плюман точно навесил на голову Слюбыку. Игра стала жестче – арбитр показал 3 желтые менее чем за 10 минут.

Моментов же стало меньше – команды стали больше надеяться на стандарты. Неплохой момент был у Цурикова, но он не смог положить корпус и пробить с лету. Ледвий спас Рух после удара Ильина. На 83 минуте Золотов оставил Колос в меньшинстве за фол последней надежды. Хотя решение арбитра вызывает сомнения, ведь защитник успел сыграть в мяч. Рух благодаря численному большинству имел преимущество, но воплотить его в голы не удалось.

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