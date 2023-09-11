Металлист на своем официальном сайте сообщил о приходе в команду Эдварда Кобака.

Кобин близок к уходу из Металлиста

Харьковский клуб не разглашает, на каких условиях игрок присоединился к команде. По информации Transfermarkt, Кобак перешел на правах свободного агента из черногорской Искры.

Напомним, Кобак – воспитанник Днепра и Шахтера. Первую часть сезона 2021/22 провел в Минае, где в 11 матчах во всех турнирах забил 1 гол. Также успел поиграть за хорватскую Дубраву и польские Карпаты Кросно.

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