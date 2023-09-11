Металіст оголосив про підписання екс-гравця Шахтаря
12:02 - Читать на русском
Хавбек Едвард Кобак приєднався до Металіста.
Металіст на своєму офіційному сайті повідомив про прихід в команду Едварда Кобака.
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Харківський клуб не розголошує, на яких умовах гравець приєднався до команди. За інформацією Transfermarkt, Кобак перейшов на правах вільного агента з чорногорської Іскри.
Нагадаємо, Кобак – вихованець Дніпра та Шахтаря. Першу частину сезону 2021/22 провів у Минаї, де в 11 матчах у всіх турнірах забив 1 гол. Також встиг пограти за хорватську Дубраву та польські Карпати Кросно.
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