Металіст на своєму офіційному сайті повідомив про прихід в команду Едварда Кобака.

Кобін близький до відходу з Металіста

Харківський клуб не розголошує, на яких умовах гравець приєднався до команди. За інформацією Transfermarkt, Кобак перейшов на правах вільного агента з чорногорської Іскри.

Нагадаємо, Кобак – вихованець Дніпра та Шахтаря. Першу частину сезону 2021/22 провів у Минаї, де в 11 матчах у всіх турнірах забив 1 гол. Також встиг пограти за хорватську Дубраву та польські Карпати Кросно.

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